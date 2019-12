A The Best of Times, the Worst of Times Behrens parla de les dos reaccions possibles davant l’era de canvi climàtic i l’extinció a la qual ha de fer front l’ésser humà. Parla del pessimisme, però també de l’esperança que podem tenir en canviar la nostra manera de generar energia, consumir aliments i comprometre’ns amb l’economia per evitar el potencial catastròfic del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. El llibre explora les implicacions d’aquests canvis i esbossa els possibles marcs pessimista i optimista que alteraran d’una manera o d’una altra les nostres maneres de pensar i canviaran les nostres maneres de viure.

A més, l’especialista en canvi climàtic i transició energètica oferirà un ampli torn de preguntes per aclarir tots els dubtes del públic entorn de les energies renovables, el consum de carn, la pol·lució a causa del plàstic i molts altres temes relacionats.

Presentarà i moderarà l’acte el Sr. Alan Ward, cap de la Secció de Noves Tecnologies de la Societat Andorrana de Ciències (SAC).