Coneixes els beneficis de l’àloe vera per a la teva pell?

Una dona utilitzant àloe vera (iStock)

L’àloe vera és una de les plantes més conegudes per les seves múltiples propietats, la qual cosa es tradueix en importants beneficis per a la salut. De fet, un dels beneficis més interessants i destacats és per a la pell, i és la raó per la qual és un component natural que està present en una gran quantitat de cosmètics.

Compartim alguns dels seus beneficis més destacats per a la cura de la pell:

Neteja. Té poder astringent, proporcionant una neteja minuciosa, arribant a les capes més profundes de la pell. És un antisèptic completament natural.

Cicatrització de ferides. Conté una àmplia quantitat de vitamines i aminoàcids que poden ser de gran ajuda per a accelerar el procés de cicatrització de les ferides.

Hidratant. És un poderós hidratant, capaç de proporcionar a la pell aquesta humitat que tant necessita per a lluir hidratada, llisa, fresca i saludable.

Regenera els teixits. Ajuda a enfortir i estimular totes les fibres de col·lagen, i també d’elastina, sent ideal per a frenar l’envelliment de la pell i atenuar o retardar l’aparició d’arrugues.

Efectiu per a tractar l’acne. L’aplicació de l’àloe vera calma la pell, la hidrata i gràcies a les seves propietats antibacterianes ajuda a netejar-la profundament. Per això és un ingredient summament beneficiós per a netejar els porus, i reduir la inflamació i irritació de la pell.





Per masqmoda.es