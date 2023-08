Coneix les plantes nocturnes que floreixen a la nit (I)

Una planta Dama de la nit (iStock)

Les plantes nocturnes són aquelles que floreixen a la nit aprofitant la llum de la lluna o l’absència de sol. Vols conèixer les plantes nocturnes més populars per la seva bellesa i agradable fragància?

Orquídia de nit

És una planta tropical que destaca per les seves flors blanques i fragants que s’obren a la nit i es tanquen a l’alba. És originària de Mèxic, Amèrica Central i Veneçuela, i la seva fragància és similar a la dels cítrics. Necessita un clima càlid, humit i un sòl ben drenat ric en matèria orgànica. És una de les plantes nocturnes que es pot conrear en test o al jardí.

Les orquídies en general no necessiten una gran quantitat d’aigua per a la seva floració. A la primavera i estiu, rega-la dues vegades per setmana, i a la tardor i hivern, una vegada cada dues setmanes. Abona-la amb fertilitzant especial per a orquídies.

Dama de la nit

És una bonica planta amb flors tubulars de color verd clar que es tornen blanques a la nit desprenent una intensa fragància. És originària d’Amèrica tropical i subtropical i s’adapta bé als climes temperats. No li agraden les temperatures baixes.

S’adapta a gairebé tota mena de sòl, encara que prefereix una terra rica que dreni bé. Quant al reg, a l’estiu ha de ser cada dos dies, i a l’hivern dues vegades a la setmana. En l’època de floració és recomanable abonar-la amb un fertilitzant ric en ferro.





Per Decoracion2.com