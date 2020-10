Conducció de moto quan ve el mal temps

Us donem alguns consells per conduir una moto amb mal temps.

Pluja

Quan comença a ploure és convenient aturar-se i esperar que la pluja s’emporti la pols i el greix de la carretera, ja que són molt relliscosos. És important que poseu en marxa els llums per ser vistos i, si és possible, que vestiu roba de colors cridaners.

Accelereu amb molta suavitat.

Intenteu no trepitjar les marques vials de la calçada, perquè podríeu relliscar i caure.

Quan hàgiu de frenar, repartiu l’esforç, de forma que el 60% de la frenada sigui en la roda davantera i el 40% en la de darrera.

Fred intens

Si fa molt de fred, poseu-vos botes, guants i roba resistent a les baixes temperatures. Tingueu en compte que degut al fred es perd tacte als peus i a les mans, per la qual cosa és possible que accioneu els comandaments de la moto d’una forma menys precisa de l’habitual.

Us serà de molt ajut aplicar algun tractament antibaf a la visera del casc abans de posar-vos en marxa per evitar que s’enteli.

Cal que us atureu per prendre begudes calentes i feu exercici de tant en tant per desentumir els músculs.

