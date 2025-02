Condicionen l’entorn de l’antic forn de calç d’Artigas, a Llavorsí

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha adequat el forn de calç d’Artigas (Foto: PN Alt Pirineu)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha recuperat l’antic forn de calç d’Artigas, situat al terme municipal de Llavorsí. L’espai s’ha desbrossat i s’ha eliminat la vegetació que cobria el lloc. També s’ha condicionat l’accés perquè s’hi pugui arribar de forma “més segura i accessible”. L’objectiu de l’actuació ha estat posar en valor aquest element del patrimoni cultural, perquè la gent pugui redescobrir la importància d’aquest tipus d’infraestructures en la vida rural d’antic.

En aquest sentit, el Parc Natural ha destacat a través de les xarxes socials la importància de conservar el passat “per a entendre el present”. Un forn de calç era un lloc on es coïen roques calcàries a altes temperatures per a produir calç viva. Aquest material era essencial per a la construcció i, fins i tot, per a dur a terme tasques de desinfecció.





La Font del Capellà ja torna a rajar

D’altra banda, el servei de manteniment de l’espai natural ha dut a terme una altra intervenció que ha consistit en recuperar i millorar la Font del Capellà, situada al camí entre Araós i les Bordes de Virós, a la Vall Ferrera. L’acció ha consistit en la neteja del drenatge per a garantir una bona evacuació de l’aigua, així com la rehabilitació de la mateixa font i el seu entorn. A l’indret s’ha dut a terme un control de la vegetació per a evitar futurs bloqueigs.