Condemnen la dona que va intentar matar la parella amb una maquineta d’afaitar a quatre anys de presó

El Tribunal de Corts ha condemnat a quatre anys de presó ferma la dona que va intentar matar la parella amb una maquineta d’afaitar. També haurà d’indemnitzar la víctima amb 7.500 euros. Els fets van passar l’octubre de 2024 en un hotel d’Encamp. Això va passar després d’una relació de 5 mesos, en què ell suposadament hauria tractat de violar-la tres cops. Tots dos pateixen diversos trastorns mentals. Ho publica aquest dimecres AndorraDifusió.
El TS revisarà l’absolució de dos britànics acusats de violació al Pas de la Casa
Per altra banda, el Tribunal Superior revisarà, el proper 25 d’octubre, l’absolució de dos turistes britànics, un jove i el seu oncle, acusats de violar una cambrera irlandesa al Pas de la Casa. La fiscalia reitera la petició de 8 anys de presó i la defensa reclama que quedin en llibertat.
Confusió de substàncies: no era haixix, era cocaïna
La plana judicial també passa pel Constitucional, que tornarà a revisar la sentència del Superior contra dos traficants del Pas de la Casa per errors significatius. Segons els implicats, el text està malament, per exemple, perquè se’ls condemna per vendre haixix, quan se’ls acusava de traficar amb cocaïna. També es queixen que no se’ls rebaixi la pena per ser menors de 21 anys en l’època dels fets.
Els dos implicats ja havien recorregut inicialment a l’alt tribunal considerant que hi havia errors en la sentència del TS. El Constitucional els va donar la raó, però el Superior no va fer canvis significatius. Per tant, han tornat a recórrer.