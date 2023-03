Condemnat un veí de la Seu a 3 anys i 11 mesos de presó per intentar matar la seva exparella

L’Audiència de Lleida (RàdioSeu)

L’Audiència de Lleida ha condemnat a tres anys i 11 mesos de presó un veí de la Seu d’Urgell que va intentar matar la seva exparella l’agost de 2021. Segons informa el diari Segre, el tribunal el condemna a tres anys de presó per una temptativa d’homicidi i 11 mesos de presó per un delicte de trencament de condemna, ja que els fets van passar quan portava un braçalet de geolocalització per a maltractadors.

La sentència també estableix cinc anys de llibertat vigilada i el fet de no poder-se atansar a la víctima ni comunicar-se amb ella durant quatre anys més. També haurà d’indemnitzar-la amb 1.185 euros. En canvi, se l’absol del delicte de danys.

Els fets es van produir l’agost de 2021, quan l’home, de 54 anys i a qui ja se li havia imposat una ordre d’allunyament, va anar a casa d’ella i va colpejar la porta mentre deia, literalment, “he vingut a matar-te”. Com que la dona no el va obrir, va trencar la finestra i va llençar dins del pis una bossa amb un ganivet. Segons l’escrit del ministeri públic, els Mossos d’Esquadra van arribar quan l’home seguia colpejant la porta per a intentar entrar al pis i, en detenir-lo, va dir: “a la tercera vegada no fallaré, ara ja sé què he fet malament i quan surti de la presó la mataré”.

El ministeri públic sol·licitava que es condemnés l’home a 8 anys de presó per un delicte de temptativa d’homicidi, que se li imposessin 8 anys més de llibertat vigilada i que se li prohibís comunicar-se o acostar-se a menys de 500 metres de la víctima, també durant 8 anys. Igualment, demanava que se li imposés un any de presó més per trencament de condemna (incompliment de l’odre d’allunyament), i que pagués una multa de 4.320 euros per un delicte de danys. Finalment, sol·licitava que s’indemnitzés la dona amb 1.185 euros més pels danys causats a la porta i a la finestra.

L’acusació particular elevava la petició de pena fins als 11 anys i 4 mesos de presó, per un delicte de temptativa d’homicidi amb l’agreujant de raó de gènere i un altre delicte de trencament de condemna. La sentència no es ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Ja havia trencat una altra ordre d’allunyament

L’acusat ja havia trencat una altra ordre d’allunyament amb anterioritat. De fet, al 2021 ja duia un dispositiu GPS de localització. El dia dels fets ara jutjats, abans de dirigir-se a casa de l’exparella, el presumpte delinqüent va anar a una zona muntanyosa sense cobertura i es va tallar el dispositiu per a, segons la fiscalia, evitar que pogués ser localitzat ràpidament.