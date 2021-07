Concurs per a la millora de l’eficiència energètica i generació fotovoltaica al Pavelló Poliesportiu

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació del concurs nacional per a la selecció d’un professional per a la redacció del projecte i direcció de les obres de millora de l’eficiència energètica i generació fotovoltaica al Pavelló Poliesportiu.

S’ha seleccionat l’oferta de l’equip Lluis Ginjaume & Gerard Veciana (Altura, SL) per un import total de 265.200 euros, del qual 159.120 euros corresponen a redacció de projecte i 106.080 euros a la direcció d’obra.

El projecte, amb un termini d’execució de 12 setmanes, permet definir les característiques tècniques per a millorar l’aïllament de la coberta i per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per tal d’aprofitar la incidència solar de la coberta. Aquesta adjudicació és totalment complementària a les obres que s’estan duent a terme actualment al pavelló el fi de poder fer estalvi del sistema de calefacció actual i futur, embrancat a la xarxa de calor de FEDA.