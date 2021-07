El Ministeri de Justícia i Interior va publicar la convocatòria de l’edicte del 12-05-2021 per a contractar una persona per a ocupar una plaça en el lloc de treball de comissari de Policia, adscrit al Cos de Policia, en la qual s’establia el procediment i els requisits per a la provisió d’aquesta plaça.

Cap dels 3 candidats que van ser admesos al procés de selecció han superat totes les proves d’aquest concurs-oposició, motiu pel qual ha quedat desert.