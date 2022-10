Concurs de fotografia per a fomentar la lactància materna a l’Alt Urgell

Pediatria dels Pirineus, en col·laboració amb els ajuntaments de la Seu d’Urgell i d’Oliana i els Centres d’Atenció Primària d’aquests dos municipis, organitzen el ‘Concurs de Fotografia Lactància Materna’. L’objectiu és divulgar la manera més tradicional d’alletar els nadons mitjançant un recull d’imatges que posteriorment s’exposaran als CAP d’ambdues poblacions.

Les persones interessades a participar-hi poden enviar les seves fotos, centrades en la temàtica del concurs, al correu info@pediatriadelspirineus.org, tot seguint les bases, que es poden consultar a través del codi QR que apareix al cartell anunciador. La presentació es pot fer fins al 7 de novembre.

La imatge guanyadora rebrà com a premi una sessió fotogràfica a càrrec de l’estudi Tucutun, un lot de productes de Cadí i un exemplar del llibre Sense dents i a mossegades, de Juan Llorca. El segon premi consisteix en una batedora Bapi 1200 Premium Complet, gentilesa de Taurus, a més de 4 entrades per a la representació d’El rescat dels minairons i un extractor de llet Elvie Curve, ofert per Moda Infantil Baldufa. També hi haurà un tercer premi, que consta d’una cistella de nadó confeccionada per la Farmàcia Mijana, un exemplar del llibre Som la llet, d’Alba Padró, i un extractor de llet Elvie Curve.

Totes les imatges rebudes seran exposades als CAP de la Seu i Oliana entre aquest novembre i el mes de gener vinent.