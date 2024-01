Concurs de cartells per a definir la imatge del FeMAP 2024

Portal web del FeMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) dona el tret de sortida al concurs de cartells de la tretzena edició. Com cada any, s’aposta perquè siguin els artistes pirinencs els encarregats de dissenyar les propostes per a ser la nova imatge oficial del festival. Els dissenyadors locals que vulguin participar ho podran fer fins al pròxim 2 de febrer en aquest enllaç.

El guanyador rebrà un premi de 1.500 euros. Els finalistes disposaran d’un passi per a dues persones que els permetrà assistir a qualsevol dels concerts d’aquesta edició i també obtindran un exemplar del CD del festival.

Per a poder participar en el concurs, s’ha d’acreditar ser artista dels municipis que enguany formen part del FeMAP: Alàs i Cerc, Alp, Alt Àneu, Avià, Bagà, Baix Pallars, els Banys d’Arles, Berga, Camprodon, Campdevànol, Castell de Mur, Coll de Nargó, Encamp, Espot, Estamariu, Esterri d’Àneu, Farrera, Ger, la Guingueta d’Àneu, Isona i Conca Dellà, Lladorre, Llanars, Llívia, Montferrer i Castellbò, Organyà, Peramola, Pesillà de la Ribera, Planoles, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, Puigcerdà, Riner, Salàs de Pallars, Sant Julià de Lòria, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan de les Abadesses, la Seu d’Urgell, Sort, la Torre de Capdella, Tremp, Vall de Boí. En el cas que algun dels finalistes no pugui demostrar la seva residència en cap d’aquestes localitats, serà exclòs del concurs.

El funcionament del concurs seguirà les mateixes normes que els anys anteriors i constarà de dues fases. Del 4 a l’11 de febrer, per una banda, dos dissenys seran escollits per votació popular a través de Facebook i Instagram. Per altra banda, quatre cartells més se seleccionaran per part d’un comitè format per membres de l’Associació FeMAP i representants dels municipis de l’edició 2024.

D’entre totes les propostes finalistes, el jurat decidirà el cartell guanyador. La resolució serà a partir del 20 de febrer i es valorarà especialment l’originalitat de la proposta i temes vinculats al mateix disseny, com ara la composició, l’impacte visual i la claredat del missatge. Per últim, es tindrà en compte l’ús d’elements relacionats amb el Pirineu, la seva cultura i iconografia. El premi podria quedar desert si es considera que cap obra té la qualitat suficient.

Gerard Llimós, veí d’Alt Àneu, amb l’obra El cant de la natura va ser el guanyador del concurs de cartells de la passada edició on es van presentar una vintena de dissenys. Tots creats per artistes residents als diferents municipis del Festival de Música Antiga dels Pirineus.

Els interessats i interessades a participar poden consultar les bases oficials i enviar les seves obres a través d’aquesta pàgina.