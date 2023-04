Sant Julià, fortí de Concòrdia

Resultats EG23 Sant Julià

Escrutat: 100.00 % Vots vàlids: 2.821 Electors convocats: 4.476 Vots blancs: 137 Participació: 67,56% Vots nuls: 66

PS SDP + 538 19,07% ANDORRA ENDAVANT 396 14,04% CONCÒRDIA + DESPERTA LAURÈDIA 1.130 40,06% DEMÒCRATES+LIBERALS+INDEPENDENTS 757 26,83%

Circumscripció nacional

Liberals d’Andorra 824 4,72% CONCÒRDIA 3.761 21,55% DEMÒCRATES + CIUTADANS COMPROMESOS + ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + UN 5.635 32,29% ACCIÓ 730 4,18% ANDORRA ENDAVANT 2.808 16,09% PARTIT SOCIALDEMÒCRATA PROGRESSISTES SDP + 3.693 21,16%

Hi ha hagut dos territoris on Concòrdia ha exhibit, especialment, molta musculatura. D’una banda, Ordino i, de l’altra, Sant Julià de Lòria. La candidatura nacional de Cerni Escalé i la territorial laurediana encapçalada per Pol Bartolomé i Maria Àngela Aché han sorprès durant la nit electoral amb uns resultats que ni els més optimistes podien albirar.

De la seva banda, el candidat territorial per Sant Julià del PS, Gerard Alís, qualificava la parròquia de conservadora i reconeixia que no han sabut captar el vot dels electors de Unió Laurediana.