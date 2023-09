Concerts de Joan Blau i Itsasgorak a la Seu d’Urgell

“Marxo de la ciutat” -Clara Galí i Joan Blau-

La Seu d’Urgell acollirà dos concerts que s’inclouen en la programació KM.0 de la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran: el concert de Joan Blau que tindrà lloc el pròxim divendres 6 d’octubre, i el de la cantautora de Vilanova de Bellpuig, Itsasgorak, que serà el 10 de novembre, ambdós a dos quarts de nou del vespre, a la sala la Immaculada.

Joan Blau, agricultor de cançons

Els directes de Joan Blau són íntims i divertits, on fa volar les males estones per a gaudir del moment. Li agrada riure’s d’ell mateix, juga amb la improvisació i interacciona amb el públic creant un clima còmode i amb ganes de celebrar la vida.

El nom artístic parteix d’una anècdota de quan treballava a L’Associació Estel de Balaguer i un dels usuaris tenia l’habilitat de veure la gent de colors, a ell el veia de color blau. La mateixa setmana que estava pensant en el nom artístic un amic que li donava classes de guitarra li va explicar que tenia Sinestèsia i els sons els veia en formes i colors, a ell sempre l’havia vist com un cercle blau. Des d’aleshores aquest nom l’acompanya i l’identifica.





Itsasgorak, cantautora de Vilanova de Bellpuig

Itsasgorak ve a foragitar les marees altes com el seu nom artístic indica. Aquest, és un nom de denominació basca i creació pròpia de l’autora que significa “marees altes”, d’aquí la pretensió de fer gemegar les profunditats mitjançant la música, llenguatge universal.

Les seves dues trinxeres són la veu i la guitarra, coneguda com “La Roja”. Amb el seu estil de música reivindicativa i de protesta pretén remoure les consciències d’allò que passa pel cap i insta a ser crítics, i així, tenir el privilegi de poder-se sentir una mica més lliures en aquest món actual. La seva trajectòria musical va començar a caminar l’any 2017 i ara ressegueix el territori de les terres de ponent obrint la seva panoràmica a nous escenaris. “La música em permet extrapolar el que porto a dins i em permeto el luxe de posar-li nom i veu”.

Actualment, ha tret el seu primer disc sota el nom de Florir per tornar a marcir, produït per Smart Mix Studio que ve acompanyat de cinc temes íntims i vivencials que parlen sobre els diferents cicles vitals que adopten les plantes al llarg de la vida i com ho fem també les persones.

Aquesta cantautora i proposta emergent defensa la creació en català com a llengua mare, a més de tenir cançons en castellà i convida a vibrar una bona estona amb ella i deixar-se portar per la música.

Itsasgorak amb la cançó “T’has fet gran”

Suport i col·laboradors

Aquests concerts compten amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Català de les Empreses Culturals, Fundació ICG i Supsa Supermercats Pujol-Plusfresc.

El preu de les entrades: 8 euros / 6 euros (anticipada) / 3 euros (Apropa Cultura).

Per a entrades i més informació cal consultar la pàgina web www.orfeolleidata.cat.