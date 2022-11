Concert pop rock a favor dels programes d’AUTEA

L’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA) i l’Espai de música moderna, amb la col·laboració dels grups que hi participen, han organitzat un concert de pop rock, amb l’objectiu de recaptar fons pels programes que actualment està oferint l’associació.

La venda d’entrades s’està realitzant ja des de la web d’AUTEA, www.autea.org i tenen un cost de 20 euros. A més a més, l’entitat a obert una Fila 0 per a tots els amics i interessats en col·laborar amb l’entitat. Seran els grups andorrans Madretomasa, Four Flags i Juli Barrero els que oferiran, el proper 1 de desembre, a partir de les 21h i a l’antiga casa comuna de Sant Julià de Lòria, un concert a favor dels programes d’AUTEA.

Una de les fites més recents d’AUTEA ha estat la creació de serveis especialitzats en l’atenció a persones amb TEA i a les seves famílies, per exemple amb l’obertura de dos programes d’oci i lleure específics per a adolescents i joves amb TEA; el programa d’atenció centrada en la família Suport a Casa, on s’atén a famílies amb infants entre 6 i 12 anys amb TEA; el programa de suport mutu per a pares i mares amb fills i filles amb el diagnòstic, o el grup TEA Femení per a dones adultes amb TEA.

Aquest reptes confirmen la voluntat d’AUTEA en definir-se com una organització d’acció social i contribuir, conjuntament amb els recursos presents en el sistema assistencial andorrà, a donar resposta a les necessitats de les persones amb TEA i les seves famílies. Els programes d’Autea atenen fins a 55 infants i adults amb TEA i els seus suports naturals, a més d’oferir un servei de consultes especialitzades d’informació i orientació obertes a tota la població.

L’equip tècnic d’AUTEA compta amb dues neuropsicòlogues, cinc educadors i una fisioterapeuta, tots especialitzats en l’atenció a persones amb TEA, per a oferir el millor servei a tots dels usuaris dels programes. Tots els programes es coordinen amb les famílies i diferents entitats, com el departament de Salut Mental del SAAS, així com amb els professionals dels centres educatius als que assisteixen els infants, adolescents i joves.

Actualment, aproximadament el 25% de la despesa destinada als programes terapèutics i d’atenció directa que ofereix AUTEA és finançada pels usuaris dels programes, el 25% és finançada pel Ministeri d´Afers Socials i Joventut i el 50% restant és assumida per AUTEA. Per aquest motiu la junta directiva desenvolupa el màxim d’iniciatives per a recaptar els fons necessaris i així, poder mantenir aquests serveis que tenen un impacte significatiu en la qualitat de vida de les persones amb TEA d´Andorra.

Des d’AUTEA es vol agrair als músics, al comú de Sant Julià i als patrocinadors, Espai de música moderna; Giraweb; Mapsa; CityXerpa; Solarcheck Andorra i al Centre cultural i de congressos lauredià, la seva col·laboració desinteressada per a tirar endavant aquest concert, així com a totes les persones que acompanyin a l’associació el proper dia 1 de desembre.