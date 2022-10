Concert inaugural del VII Cicle Cambra Romànica, avui dissabte al Santuari de Meritxell

La Fundació ONCA organitza el concert inaugural del VII Cicle Cambra Romànica, que tindrà lloc avui dissabte, dia 22 d’octubre, a les 18 hores, al Santuari de Meritxell. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina www.amicscambraromanica.ad i tenen un cost de 15 euros i de 5 € pels socis del Cambra Romànica.

La producció, titulada “Passió per la corda”, anirà a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció de la concertino convidada, Marta Cardona, que per primera vegada es posa davant de les cordes de la formació andorrana. Cardona, que té una gran trajectòria musical i és una de les violinistes de prestigi de Catalunya, és actualment la concertino de la Orquestra Simfònica del Vallès i membre de la Nederlands Kammerorkest on sovint col·labora amb el quartet de solistes de la mateixa formació.