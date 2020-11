En el marc de la mostra fotogràfica ITEM JAZZ que es pot visitar fins aquest dissabte 21 de novembre al CAEE (Centre d’art d’Escaldes-Engordany), s’ha programat diverses activitats entorn de la música jazz. Com a cloenda de l’exposició, el Departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, ha programat el concert “Harold Arlen Songbook” a càrrec del trio Tui Higgins & Xavi Monge Jazz Project.

Harold Arlen fou un llegendari compositor nord-americà, nascut a Buffalo, l’any 1905, creador de perdurables estàndards com Over The Rainbow, Stormy Weather o Get Happy. Reconegut per les seves composicions per a musicals de Broadway i per a pel·lícules de Hollywood, també destaquen els seus orígens com a creador dels inoblidables espectacles del Cotton Club de Harlem.

Higgins & Monge Jazz Project va debutar al JazzTardor de Lleida l’any 2012 i ara reten un tribut a Arlen recuperant una part del seu repertori.

El concert es farà a la sala Prat del Roure, demà divendres 20 de novembre, a les 20 h. L’entrada és gratuïta, però cal reserva prèvia al tel: 802255 o bé a centreart@e-e.ad