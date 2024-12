Concert del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu a la Seu

Cartell del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu (Aj. la Seu)

Aquest proper dissabte, 7 de desembre, tindrà lloc a les 18.30 hores, a la sala San Domènec de la Seu d’Urgell, el concert del XXVI Festival Orgues de Ponent i del Pirineu, un cicle prou conegut de música organística, propi del territori de la demarcació de Lleida. El concert comptarà amb els músics convidats Maria Soler Vidal, mezzosoprano andorrana, acompanyada per l’organista de la Catedral de Tarragona, Jordi Vergés Riart, que interpretaran un interessant programa format per compositors remarcables com Vivaldi, Haendel, Brahms, Lamote de Griñón i Bach, entre d’altres. El concert és d’entrada lliure.

Cal recordar que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell col·labora des de 2003 amb l’Associació d’Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida, amb l’objectiu de vetllar, fer conèixer i valorar els dos instruments ubicats a la ciutat com són els de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i el de l’església de la Sagrada Família, elements remarcables del catàleg patrimonial de la vila urgellenca.

El proper any, en una nova edició del festival, es podrà escoltar el magnífic orgue de la catedral ja restaurat.

El Festival Orgues de Ponent i del Pirineu rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la Fundació Horitzons 2050 i de la diputació de Lleida.