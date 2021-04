Concert de Xarim Aresté aquest divendres a la Seu d’Urgell amb el seu nou disc ‘Mercuri’

Aquest divendres 16 d’abril, a les vuit del vespre, la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell serà l’escenari del concert de Xarim Aresté que presentarà el seu nou disc titulat ‘Mercuri’.

En aquesta nova gira, que l’ha portat a la Seu d’Urgell, el bandautor de Flix ha canviat l’enfocament i ens oferirà les que amb el temps han acabat sent les seves troballes més significatives però, a més a més, es proposa regalar-nos amb un viatge emocional intens com mai, tot recuperant el seu material més sensible i lluminós freqüentment descartat darrere de la barbàrie elèctrica.

Amb ‘Mercuri’, aposta per la brutalitat de la nuesa i la potència de la vulnerabilitat. Xarim Aresté brilla en aquest recull lliure d’artificis. En paraules del propi cantant i músic “Mercuri és el disc més natural que he fet”.

Les entrades per assistir a aquest concert s’han d’adquirir a través de l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/cultura El preu de les entrades anticipades és de 10€, mentre que a taquilla tindran un cost de 12€.

Val a dir que Xarim Aresté ha col·laborat amb artistes com Sanjosex, Maika Makovski, Paul Fuster i Antonio Arias. Amb Sopa de Cabra va participar el 2011 com músic de gira, i el 2014 va tornar amb un disc de col·laboració, produït per Aresté i Gerard Quintana.