Aquest divendres 13 de març, a les nou de la nit, la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell serà l’escenari del concert de l’espectacular trio de veus negres The Sey Sisters, que presentarà al públic urgellenc el seu treball Rise.

The Sey Sisters ens convida a viure un sentit viatge musical des del gospel fins la música africana, passant pel soul; cants impregnats de profunda emoció sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets humans i l’esperança en el futur. Les riques harmonies, els cants a capella i les seves carismàtiques actuacions es combinen per fer reviure l’esperit i l’ànima gospel amb el que volen reivindicar el seu paper com a afrodescendents.

Amb una agradable fusió de l’ànima gospel i de l’esperit africà, aquestes tres germanes de descendència ghanesa estenen les seves increïbles veus arreu del món, combinant el seu enganxós ritme, la seva energia contagiosa, el seu inqüestionable talent i la seva verdadera passió.

Rise

Rise neix de la necessitat d’expressar-nos des del que som: dones nascudes a Catalunya i negres amb les nostres inquietuds, les nostres pors i les nostres fortaleses. Ha nascut des de la necessitat de visibilitzar un sector social que molt poques vegades es té en compte, el col·lectiu afro i les/els afrodescendents. Aquelles i aquells que som descendència de persones migrades que, tot i haver nascut i crescut a Catalunya lluitem cada dia perquè el nostre color de pell no determini qui som.

The Sey Sisters, amb una indumentària que fusiona la tradició africana amb la cultura europea, comparteixen aquest projecte amb el pianista i saxofonista Albert Bartolomé, amb qui completen un magnífic cercle de bona energia i aire fresc que defineixen els seus espectacles.