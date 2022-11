Com és habitual per aquestes dates, sovintegen els concerts de Santa Cecília. La Seu d’Urgell no serà una excepció i ho farà el proper dimecres, dia 23 de novembre, a la sala de la Immaculada, a partir de les 20:30 hores.

El concert de Santa Cecília, a la capital de l’Alt Urgell, anirà a càrrec de l’Orquestra de Cambra Cadí, la qual, tindrà la direcció d’Eugeni Kokhatskyy. L’entrada al concert és gratuïta.