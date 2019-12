Tertúlia Mexicana és un concert que ofereix a la Seu d’Urgell música d’origen mexicà i música mexicana amb influències andaluses, espanyoles i europees.

El programa interpretat pel músic i compositor mexicà Germán Pérez-Tort consta de dues parts: a la primera interpretarà música del seu avi, el compositor mexicà César Tort. Aquest va cursar composició al Conservatori de Madrid durant la dècada dels 40, rebent una forta influència de la música ibèrica de l’època. A la segona part Germán P. Tort interpretarà les peses musicals de composició pròpia.

El programa interpretat pel músic mexicà Francisco Montes consta de música clàssica mexicana i música tradicional catalana amb els arranjaments de Miguel Llobet, l’Agnès Aràjol (veu) i la Mireia Delgado (flauta baixa).

Tertúlia Mexicana és un programa musical ple d’intimitat i caliu que ha estat possible gràcies al projecte “7 Trails for Mixity” on 7 països de 4 continents van intercanviar les seves cultures i tradicions durant l’any 2019 amb la participació de Pirineus Creatius.

Us esperem aquest 3 de gener a les 18:00 h a l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. Venda d’entrades anticipades a l’oficina de Turisme de la Seu d’Urgell.

Organitza: Ass. Pirineus Creatius i l’Ajutament de la Seu d’Urgell en col·laboració amb l’Escola de Música de la Seu d’Urgell.