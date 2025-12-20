Concert de Nadal amb les corals de la Seu d’Urgell i l’Orquestra de Cambra Cadí

Aquest pròxim diumenge, 21 de desembre, a les dotze del migdia, se celebrarà al teatre de la Salle de la Seu d’Urgell el tradicional Concert de Nadal que, per tercer any consecutiu, anirà a càrrec de les corals de la ciutat i de l’Orquestra de Cambra Cadí. El cor el formaran prop una vuitantena de cantants de les corals Caterva, Esplai de la Gent Gran, Cor jove i adult de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i Signum, i interpretaran una adaptació de ‘El Poema de Nadal’, de Josep Maria de Sagarra.
El Poema de Nadal
El poema de Nadal és, indiscutiblement, una de les obres poètiques que ha gaudit d’una major popularitat. Josep Maria de Sagarra va donar a aquesta tradició el seu toc personal i va aconseguir que la seva creació fos tot un èxit des del mateix moment en què va veure la llum l’any 1931, esdevenint un dels relats poètics més arrelats a casa nostra, i que ràpidament es va integrar en l’imaginari nadalenc.
Per a aquest concert s’ha realitzat una selecció de fragments del poema, adaptant el text a la interpretació. Es podran escoltar cançons com El rabadà, El noi de la mare, Les dotze van tocant o El cant dels Ocells en una nova i exquisida dimensió artística a l’estar entrellaçades amb la lectura de la mà de quatre rapsodes.
Les direccions dels diferents grups vocals van a càrrec de: Amàlia Sanz (Caterva), Anna Gangonells (Esplai de la Gent Gran), Beatriz López (cor jove i adults Escola de Música i Conservatori) i Quim Manyós (Signum).
La direcció de l’Orquestra de Cambra Cadí va a càrrec de Yevhen Sokhatskyy, i la direcció artística de La Teatral 260. L’adaptació del poema ha estat realitzada per Pere Tomàs. Els rapsodes seran Joan Aixàs, Montse Guiu, Santi Sesé i Montse Ramoneda.
Enguany s’ha considerat que el concert sigui Pro Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme de l’Alt Pirineu (AUTEA), pel que es demanarà una col·laboració de 5 euros al públic assistent.
Les entrades són a la venda anticipadament a l’Oficina de Turisme Seu (telèfon 973 35 15 11). El mateix dia del concert, si encara hi ha localitats, es podran adquirir a taquilla 30 minuts abans de l’actuació.