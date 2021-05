Concert de la Simfònica de Sant Cugat amb l’alumnat del Conservatori de Música dels Pirineus a la Seu

Aquest dissabte 29 de maig solistes de l‘Orquestra Simfònica de Sant Cugat en col·laboració amb alumnat del Conservatori de Música dels Pirineus, oferiran a la Seu d’Urgell el “Concert per a piano i orquestra de Mozart”. L’actuació tindrà lloc a les sis de la tarda a la sala Sant Domènec.

Sota la direcció de la Roit Feldenkreis, es podrà gaudir d’un programa protagonitzat per l’obra de W.A. Mozart que inclourà ‘Divertimento en Re Major k 136’ i el ‘Concert per a piano i orquestra en La M núm 12 Kv 414. El programa també inclourà la fantasia per a piano ‘In der Nacht’, de Robert Schumann; la ‘Serenata per a cordes’, d’Edward Elgar; l’Estudi per a piano ‘Gnomenreigen’, de Franz List, i el rodeo ‘Hoe Down’ d’Aaron Copland (1900-1990).

Col·laboració amb el Conservatori de música dels Pirineus

L’orquestra de cambra comptarà amb alumnat de corda i amb Ot Ortega com a pianista solista. Aquest concert, doncs, representa una gran oportunitat per als i les estudiants del centre.

Aquest és el darrer dels tres concerts programats, ja que el passat dissabte 22 de maig va tenir lloc a Sant Cugat, i ahir diumenge 23 de maig, es va celebrar a Berga.

Les entrades ja són a la venda mitjançant el següent enllaç: http://agenda.laseu.cat/cultura/

L’alumnat del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell tenen entrada gratuïta (invitacions nominals).

El solista

Ot Ortega Travé, nascut a Berga l’any 2007, va iniciar els seus estudis musicals als 3 anys a l’Escola Municipal de Berga. A l’edat de 5 anys va començar el seu primer curs de piano i als 9 anys ja va accedir al Conservatori de Música dels Pirineus en l’especialitat de piano. Ha assistit a classes magistrals de piano amb Alba Ventura, Seon-hee Myong i Vladislav Bronevetzky i, actualment, participa en el Programa ESMUC Junior.

Ha estat guardonat en diversos concursos nacionals i internacionals, entre d’altres, el primer premi dels XVI Premis d’Interpretació Musical del Conservatori de Girona; tercer premi ex-aequo al Ricard Viñes piano Kids and Youth de Lleida; primer premi del III Premi BBVA al talent individual; el Premi especial ACCat a la millor interpretació d’una obra d’un compositor català; i el premi a la millor interpretació d’una obra de J. S. Bach al Premio Infantil de Piano Santa Cecilia, a Segòvia.

També ha estat convidat a diferents concerts, recitals i festivals en diferents ciutats com Barcelona, Madrid, Segòvia, Terrassa, Lleida, Solsona i la seva ciutat natal, Berga, entre altres.

La directora

Roit Feldenkreis és llicenciada a la Universitat de Tel Aviv, va estudiar de jove a Israel i als Estats Units, per convertir-se en cantant soprano. Aquesta formació ha permès que com a directora d’orquestra internacional hagi estat investigant els límits de les tradicions clàssiques, així com els límits culturals i geogràfics.

L’any 2014 Feldenkreis va guanyar a la London Classical Soloists Conductioning Competition. Ha estat fundadora i directora musical durant 8 anys de la Israeli Moshavot Chamber Orchestra. Establerta a Catalunya amb la seva família, és en l’actualitat directora associada de l’Orquestra de Cambra Catalana de Barcelona i directora convidada de nombroses orquestres d’Espanya i Europa.

A nivell internacional ha dirigit orquestres d’Uruguai, Mèxic, Itàlia, Regne Unit, Israel o Índia entre altres. També és educadora especialitzada en música, crea programes musicals per a infants i concerts especials interdisciplinaris.