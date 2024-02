Concert de David Sanz i Christopher Avilez al Teatre Comunal per a obrir el Guitar Fest

Arrenca una nova edició del Guitar Fest (arxiu)

El prestigiós Festival Internacional de Guitarra d’Andorra presenta un esdeveniment de primer nivell per a la seva inauguració. Aquest dilluns, 19 de febrer (20:30 hores), el Teatre Comunal d’Andorra la Vella rebrà una actuació única a càrrec de David Sanz i Christopher Avilez, dos destacats intèrprets de guitarra de renom internacional que formaran un programa compartit únic per al festival.

Christopher Avilez, guitarrista clàssic amb una extensa formació acadèmica que inclou estudis de màster en interpretació en diverses institucions prestigioses i estades d’estudi en diversos països d’Europa i Amèrica, s’uneix a aquesta destacada proposta musical. La seva trajectòria internacional inclou la participació en esdeveniments de renom i col·laboracions amb orquestres de prestigi a tot el món. Amb una producció discogràfica impressionant en el seu repertori, Avilez ha conseguit més de vint premis en concursos nacionals i internacionals de guitarra, destacant-se com un virtuós de l’instrument.

D’altra banda, David Sanz, nascut a Barcelona i cap de servei de l’Institut de Música d’Andorra la Vella, s’uneix de nou a aquesta experiència musical amb la seva profunda passió per la música del segle XX i XXI, especialment la d’autors catalans. Amb una vasta experiència com a intèrpret i una col·laboració habitual en prestigioses sales i festivals internacionals, Sanz ha contribuït significativament a la difusió de la música contemporània catalana a través de les seves estrenes i enregistraments.

Aquest concert promet ser una experiència enriquidora i captivadora per als amants de la música de guitarra. Les entrades estan disponibles a la web oficial de l’Andorra Guitar Fest per un preu de 15 euros per concert, oferint a l’audiència l’oportunitat de ser testimonis d’aquesta inoblidable actuació.

El concert inaugural compta amb la col·laboració de l’ambaixada espanyola i està dedicat a compositors espanyols.





Christopher Avilez interpretarà els següents temes:

Sonata Op. 61 Joaquín Turina (Sevilla 1882-Madrid 1949)

Allegro

Andante

Allegro vivo

Estudis ACOUHYB David Llorens (Sant Pere de Ribes 1979- ) (Transcripción Christopher Avilez)

Acords amb tremolo

Notes i acords alternades en tota l’extensió de la guitarra

Contrapunto a dues veus

Tema amb variacions

Collectici íntim Vicente Asencio (Valencia 1908-Valencia 1979)

La Serenor

La Joia

La Calma

La Guabança





Per la seva banda David Sanz interpretarà un concert-homenatge a Andrés Segovia:

Preludis:

Preludi nº 1

Preludi nº 3, (león)

Preludi nº 2 (Fatiga)

Preludi nº 6, A Deli

Preludi nº 7, Madrileño Estudis diaris:

Estudi nº 1, Oración

Estudi nº 2, Remembranza

Estudio sin luz Anècdotes:

Anècdota nº 3

Anècdota nº 2