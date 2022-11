Concert benèfic aquest diumenge a Encamp a favor de Càritas Parroquial

L’entitat solidària encampadana Càritas Parroquial és qui organitza el concert benèfic, juntament amb els dos grups, amb el propòsit de recaptar fons per als programes socials que duu a terme. Les entrades es poden adquirir per Internet a un preu simbòlic de 10 euros i 5 euros per als infants. La recaptació anirà íntegrament als programes socials de Càritas Encamp.

VENDA D’ENTRADES I COL·LABORACIÓ FILA 0

L’organització també ha previst la possibilitat d’adquirir una entrada, el que es coneix com a fila 0, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar en l’esdeveniment aportant-hi una donació, però que no puguin o no vulguin acudir al concert. Aquestes entrades es poden adquirir al mateix enllaç.