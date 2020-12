Concert a la Seu d’Urgell del Festival Orgues de Ponent i el Pirineu

La Catedral de Santa Maria, a la Seu d’Urgell, acollirà aquest cap de setmana un dels concerts previstos per al 22è Festival Orgues de Ponent i el Pirineu. Concretament, Jordi Vergés (orgue) i Andreu Moros (trompeta) hi actuaran aquest diumenge 6 de desembre a les 6 de la tarda. Interpretaran obres de Johan Sebastian Bach, Purcell, Viviani, Butxehude i Torelli.

El dia següent, dilluns dia 7 (també a les 18.00 h), Eduard Dantí actuarà a l’Església de Sant Domènec de Puigcerdà, acompanyat de la soprano Fumi Kitamura.

L’organització vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat sanitària: mascareta, distància de seguretat tant a l’entrada com a la sortida com a l’hora de triar seient, assistència amb suficient antelació al concert (entre 10 i 15 minuts) i desallotjament gradual del recinte en acabar el concert. Per a qualsevol dubte, es pot enviar un correu a l’adreça opdip@gmail.com.

Des del festival també han informat que, en canvi, han hagut de cancel·lar el concert que hi havia previst a Sant Llorenç de Morunys per aquest diumenge, el mateix dia en què sí que es farà el que hi ha programat a la Seu.

Més concerts programats

La resta del calendari del festival també contempla concerts a les esglésies parroquials de Tàrrega (13 de desembre, amb Andreu Moros i Mercè Sanchís), Torres de Segre (també el 13 de desembre, amb Maria Sala, Olga Farrando i Juan San Martín), les Borges Blanques (20 de desembre, amb Núria Vilà i Hèctor París) i Talarn (el 27 de desembre al matí, amb Josep Mateu i Besora i Josep Mateu i Pérez).

El cicle es completarà amb actuacions a la Parròquia de Sant Llorenç, a Lleida (el 29 de desembre, amb Francesc Rodoreda, Montserrat Boira, Edward Powell, Glòria Rodoreda i Miquel González), i amb la recuperació del concert previst a Tremp, que tindrà lloc el 2 de gener (11.30 h) a la basílica de la Mare de Déu de Valldeflors, amb l’organista Jordi-Agustí Piqué.