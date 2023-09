Concert a la Seu del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu

Cartell del XXV Festival Orgues de Ponent i del Pirineu (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell tornarà acollir el pròxim 8 de desembre, a la Sala de Sant Domènec, un concert del XXV Festival Orgues de Ponent i del Pirineu. La cita, a dos quarts de set de la tarda, combinarà una actuació musical i una conferència, a càrrec de Cristina Alís, especialista en orgues medievals, que dissertarà sobre aquest tipus d’instruments i el seu repertori. La interpretació es durà a terme amb un orgue portatiu, còpia d’un exemplar de l’edat mitjana.

La vint-i-cinquena edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu arrenca a Verdú, diumenge vinent (12.30 h), en el marc dels actes programats per la Diada Nacional de Catalunya. Hi tocarà el flautista Antonio Arias, acompanyat a l’orgue per Diego Crespo. D’altra banda, el contratenor Sergio Monsalve actuarà el divendres 29 de setembre (20.30 h) a l’església de Sant Llorenç de Lleida, dins de les Festes de Sant Miquel. S’hi podrà escoltar també l’organista Guido Iotti, professor de repertori organístic de l’Escola Superior de Música de Catalunya.

El tercer recital anirà a càrrec de la soprano Maria Teresa Garrigosa, amb l’organista Bernat Bailbé. Serà el diumenge 8 d’octubre (12 h), al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Així mateix, la Coral Canigó de Vic, dirigida per Xavier Solà i acompanyada per Miquel González, oferirà un concert a la Basílica de Tremp el dissabte 28 d’octubre (18 h), dins de les activitats organitzades al voltant de la Fira del Codony 2023.

El diumenge 12 de novembre (18 h), el Cor de noies Zóngora del Vendrell, amb la directora Montserrat Meneses i l’organista Jonatan Carbó, actuarà a Torres de Segre. La Coral Cantiga serà la protagonista el diumenge 19 de novembre (18 h), dirigida també per Meneses però acompanyada per Álvaro Carnicero, a Santa Maria de l’Alba de Tàrrega. El programa continuarà el diumenge 3 de desembre (18.30 h), a la parroquial de les Borges Blanques, amb la Capella Polifònica de Girona, liderada per Martí Ferrer i l’organista Pau Riuró.

Un altre concert està programat a la Pobla de Segur el diumenge 29 d’octubre (18 h), amb el trompetista Lluis González i l’organista Miquel González. El festival també fa parada a Talarn el diumenge 12 de novembre (11.30 h), on actuarà la violinista Lisette Carlebur i Víctor Baena de la Torre a l’orgue. El grup The Delightful Pocket Company, format per Sergi Marquilles (trompetista), Ivan Alcazo (oboista) i Marc Díaz (organista), tocarà a l’església de Puigcerdà el diumenge 9 de desembre (18 h). Finalment, en concerts d’orgue sol, s’ha previst les actuacions de Javier Artigas a l’instrument del temple de Sant Llorenç de Lleida, el divendres 17 de novembre (20.30h), i el vilafranquí Berenguer Montserrat a Sant Llorenç de Morunys, el dissabte 9 de desembre (18h).





Programa complet del XXV Festival Orgues de Ponent i del Pirineu