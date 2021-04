Concentracions a la Seu per reclamar que el personal de neteja de l’àmbit sanitari es consideri essencial

Personal de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i de la Llar de Sant Josep s’ha sumat aquest divendres a les mobilitzacions convocades per CCOO i l’UGT per defensar la qualificació de malaltia professional en cas de contagi de la COVID-19 per part dels treballadors i treballadores dels serveis de neteja, així com per instar a la millora de les seves condicions laborals.

Les protestes s’han fet a les portes dels centres de treball per reclamar que aquestes plantilles siguin considerades essencials, igual que el personal sanitari, i rebin la prestació econòmica anunciada mesos enrere pel Govern de la Generalitat per a les persones que han estat en primera línia durant la pandèmia.

Les concentracions també s’han dut a terme en altres centres arreu de la demarcació de Lleida, com a l’Hospital de Vielha, l’Hospital Santa Maria i l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.