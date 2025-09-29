Concedides 471 hipoteques durant el primer semestre de 2025

Pel que fa al nombre d’hipoteques noves concedides al Principat d’Andorra durant el primer semestre de l’any 2025, s’ha registrat un total de 471 hipoteques concedides enfront de les 336 concedides el mateix període de 2024 (+40,2%). Comparant amb el semestre anterior, l’increment ha estat de 38 hipoteques (+8,8%). Respecte al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial al Principat d’Andorra, en termes generals, hi ha hagut un augment del +38,3% respecte al primer semestre de l’any 2024, i un augment del +9% respecte al semestre anterior.
Per parròquies, globalment el nombre d’hipoteques concedides augmenta i només disminueix a la parròquia d’Andorra la Vella (-23,3% interanual i -40,3% respecte al semestre anterior) i a la parròquia de Sant Julià de Lòria (-7,3% respecte al segon semestre de 2024).
En relació al nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, la variació absoluta s’ha situat en +17 noves hipoteques en comparació al primer semestre de 2024, amb una variació interanual del +60,7%, arribant a les 45 hipoteques concedides.
Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest semestre, s’ha situat en 361 milions d’euros, amb un augment global del +151,2% respecte el primer semestre de l’any 2024 i del +34,8% respecte el semestre anterior. Les parròquies que augmenten més percentualment, tant a nivell interanual com de semestre a semestre són Andorra la Vella amb 97,4 milions d’euros, Encamp amb 73,7 milions d’euros, Escaldes-Engordany amb 67,1 milions d’euros i Sant Julià de Lòria amb 38,3 milions d’euros.
Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides, aquest ha estat de 766.487€, el +79,2% respecte al primer semestre de 2024 i +23,9% respecte al segon semestre de 2024 (427.693€ i 618.536€ respectivament).
Pel que fa al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, aquest ha augmentat un +82% respecte el primer semestre de 2024 i un +26% respecte el segon semestre de 2024 i s’ha situat en els 173,9 milions d’euros.
Per parròquies, destaca la parròquia d’Escaldes-Engordany amb 42,8 milions, on el valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, ha augmentat un +261,7% respecte el primer semestre de 2024 i un +126,9% respecte el segon semestre del 2024. La segueix la parròquia d’Encamp amb 33,3 milions d’euros i una variació positiva també significativa respecte els semestres anteriors.
El valor de les hipoteques per a altres usos s’ha situat en més de 187 milions d’euros aquest primer semestre de l’any 2025. Destaca la parròquia d’Andorra la Vella amb més de 77 milions d’euros.
Respecte al tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 91,9% enfront del 8,1%).
L’edat mitjana dels titulars dels préstecs quan són persones físiques d’hipoteques concedides aquest primer semestre de 2025 va ser de 37 anys.
Quant als anys de mitjana que resten per a l’amortització de les hipoteques en curs queden 13,5 anys.
Finalment, la quota mensual mitjana per a ús residencial ha estat de 1.346 € i la quota mensual mitjana total pagada (ús residencial + altres usos) de les hipoteques en curs s’ha situat en 2.466 €.