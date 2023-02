Comunicat en relació a la suposada implicació d’investigadors d’AR+I a l’enquesta política sobre els comicis del 2 d’abril

Urnes buides abans d’obrir el col·legi electoral a Andorra la Vella. Foto: ARXIU

Vista la informació difosa aquest dimarts per un mitjà de comunicació del país, en relació a la suposada implicació d’investigadors d’Andorra Recerca i Innovació a l’enquesta d’opinió política prèvia a les eleccions que s’han de celebrar el proper 2 d’abril, des d’AR+I volen posar de manifest que:

“El contracte laboral que signen els treballadors que formen part de la institució conté una clàusula de confidencialitat quant al tractament i ús de dades que s’obtenen dels projectes que s’impulsen des de l’entitat.

Malgrat això, previ a l’inici dels treballs per a realitzar l’enquesta política, l’àrea de sociologia d’AR+I es va reunir i va prendre la decisió de deixar al marge de l’anàlisi i tractament de les dades obtingudes els investigadors que formessin part d’alguna candidatura que concorre a les eleccions del 2 d’abril. Una decisió presa per a esvair qualsevol ombra de dubte que pugui afectar el rigor amb el qual es treballa des de la mateixa àrea de sociologia.

L’enquesta d’opinió política està ara mateix en fase de treball de camp, de recollida de dades, que porten a terme enquestadors que no consten en cap candidatura. De la mateixa manera, cap dels investigadors que formen part d’alguna candidatura política que es presenta a les properes eleccions participarà del tractament i anàlisi de les dades que s’obtinguin de les enquestes.

“Al final, els principals interessats que les enquestes que surten d’Andorra Recerca i Innovació siguin el més neutres possible som nosaltres mateixos, els treballadors que formen part de la institució. Per això, mai no afavorim ni hem afavorit ningú, perquè volem que les enquestes tinguin el major rigor possible”, ha manifestat el coordinador de l’àrea de sociologia d’AR+I, Joan Micó”.