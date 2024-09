Comunicat de l’FC Andorra: “Sense acord pels terrenys de Borda Mateu”

Render del que havia de ser l’estadi de l’FC Andorra (club)

“Les negociacions per a la construcció d’un futur estadi a la Borda Mateu han quedat trencades davant de la negativa dels propietaris a llogar el terreny on s’havia de situar el camp. L’FC Andorra ha posat molts esforços en tirar endavant aquest projecte i tenia encarrilat l’acord, però ara veu com cal replantejar la situació”.

“El club era conscient de la magnitud que tenia el projecte per a un equip de Primera RFEF, però també veia la construcció d’un estadi propi com la millor solució per a desencallar la complexa situació que hi ha al país amb les instal·lacions esportives i el difícil encaix entre totes les entitats. Per això havia destinat esforços en estudiar la seva viabilitat econòmica, comptava amb un avantprojecte de l’estadi i del multifucional i comptava amb el suport de les institucions per a tirar-ho endavant”.

“Des de l’inici del nou projecte, el Consell d’Administració tenia clar que el creixement del club passava per tres pilars: l’esportiu, el social i les instal·lacions. En aquest darrer, la construcció d’un estadi propi es veia com un element cabdal per a tirar endavant i seguir creixent com a entitat. De la mateixa manera, l’FC Andorra té clar que el futur del club passa pel país i que aquest és un projecte de llarg recorregut, però es veu obligat ara a obrir un període de reflexió per a estudiar la nova situació”.