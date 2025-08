Comunicat de la Visura Ciutadana sobre les noves línies de bus

Un vehicle de transport públic de viatgers (SFGA)

“El país pateix alguns problemes evidents, però un dels més recents i que més està afectant el dia a dia de la població és el funcionament de les noves línies de bus, que no estan complint amb les expectatives. És per això que la Visura Ciutadana s’ha reunit amb el Secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné Massoni, per a traslladar el neguit de la població i entendre les raons del canvi”.

“La primera que va esgrimir el secretari d’Estat és la necessitat de suprimir parades per a fer el recorregut molt més àgil. Un argument erroni, segons el nostre parer, ja que entenem que el problema no és la quantitat de parades, sinó el fet que no hi hagi un carril segregat que permeti el clípol avançar sense sotmetre’s a les retencions habituals”.

“El secretari d’Estat també va destacar la necessitat de crear línies “exprés” per a donar un millor servei. I, tot i estar d’acord en el bon funcionament d’aquestes, no creiem que hagin de substituir les tradicionals. Entenem que la millor opció és doblar línies i tenir una de ràpida i directa i una de més lenta, però que pari arreu”.

“Bon exemple del que creiem que no s’ha de fer és la línia L6 (la Cortinada-Ordino-Andorra la Vella) que ha provocat un problema greu en els usuaris que baixaven a l’hospital. Forné, però va explicar que les noves parades a Esteve Albert i Consell de la Terra haurien d’aportar una solució”.

“Des de la Visura Ciutadana volem fer crítica constructiva i no entenem massa els canvis que van entrar en funcionament els dies 7 i 28 de juliol. Ens demanem si realment la gent que ha dibuixat aquestes línies han agafat mai el transport públic, perquè la seva anàlisi està a anys llum del que fan els usuaris cada dia”.





Què és la Visura Ciutadana?

La Visura Ciutadana és un òrgan de 10 persones que neix fa uns dos anys a iniciativa de l’ara Secretaria d’Estat de Participació Ciutadana donant acompliment a la Llei de Participació Ciutadana i amb l’objectiu de representar la ciutadania. És una organització independent amb voluntat de fiscalitzar la feina del Govern a través del punt de vista de la població. És per això que és un òrgan paritari, escollit per sorteig i amb mandats limitats de dos anys, on es pot presentar tothom de manera oberta.