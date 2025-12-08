Comunicat de la Federació de karate en relació a la darrera competició internacional on ha participat

Avui, com a Federació Nacional, ens veiem en la necessitat d’expressar una profunda preocupació com a professionals i com a part d’una comunitat que treballa cada dia pel creixement del karate, especialment en categories joves. Després del recent esdeveniment internacional (Youth League de Jesolo), hem revisat detingudament diverses accions —incloent-hi vídeos que adjuntem com a prova— on s’observen decisions arbitrals difícils de comprendre. Situacions en què una tècnica executada de manera impecable no rep puntuació, o en què 3 o 4 jutges d’un panell de 5 concedeixen un punt claríssim, però tot i així l’àrbitre central decideix anul·lar-lo. Aquest tipus d’inconsistències generen frustració i, sobretot, impacten directament en l’evolució esportiva de joves atletes que ho donen absolutament tot per a avançar en la seva carrera.
Voldríem adreçar-nos amb respecte tant a la Federació Mundial de Karate com a la federació organitzadora per a sol·licitar una reflexió seriosa sobre aquests casos i sobre els mecanismes disponibles per a revisar decisions que afecten de manera tan evident el resultat d’un combat.
La nostra intenció no és assenyalar ni desacreditar ningú, sinó demanar transparència, coherència i criteris unificats que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a tots els competidors, independentment de la seva nacionalitat o país d’origen.
El karate ensenya valors com la justícia, l’honestedat i el respecte. Confiem que aquests principis també guiïn l’arbitratge en esdeveniments del més alt nivell. Perquè quan un jove ho fa tot correctament i tot i així no se li reconeix la seva feina, la pregunta inevitable és: QUÈ MÉS PODEM FER? Agraïm per endavant l’atenció i esperem que, entre tots, puguem millorar i protegir el camí dels esportistes que representen el futur del nostre esport.
Federació Andorrana de Karate