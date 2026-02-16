Comunicat de la Comissió de Festes d’Encamp

Davant el malestar transmès per part de la comunitat jueva del Principat d’Andorra arran d’un dels esquetxos representats durant la festa de Carnaval, a Encamp, en què es feia ús de la figura del rei Carnestoltes per al·ludir a la situació bèl·lica entre Israel i Palestina i a la figura del president israelià, Benjamin Netanyahu, la Comissió de Festes vol aclarir que, com en tantes altres ocasions, s’ha realitzat una crítica a una situació política i a un polític mitjançant la sàtira, en el context propi del Carnaval.
Cal recordar que, tradicionalment, en aquesta celebració s’han utilitzat representacions simbòliques, com la penjada, per a posar de relleu diverses situacions polítiques existents al món, sempre en un marc de representació teatral i de ficció.
En cap cas la crítica realitzada durant l’actuació anava dirigida a cap religió ni, molt menys, a cap poble. Tant la Comissió de Festes com tots els participants en la representació volen expressar el seu màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o Estat del món.
La voluntat en cap moment ha estat ofendre, sinó la crítica social mitjançant l’humor, i es lamenta que la representació hagi pogut ser interpretada en aquest sentit, ja que en cap cas aquesta era la voluntat. Així mateix ho hem expressat en la representació teatral d’avui públicament.
Així mateix, les fotografies a les quals es fa al·lusió formen part exclusivament de la representació teatral i no representen cap posicionament institucional.
Comissió de Festes d’Encamp