Comunicat d’Acció Feminista d’Andorra que es manifestarà a Barcelona pel 8M

“A Andorra se’ns nega, a Catalunya se’ns acull: l’avortament ha de ser un dret garantit!”. Per això, aquest 8M ens manifestem a Barcelona!”

Un any més arriba el 8M, Dia internacional de les Dones, i Acció Feminista continua denunciant que Andorra, l’any 2025, encara vulnera un dels nostres drets fonamentals i bàsics: el dret a decidir sobre el nostre propi cos. Per tant, seguim i seguirem centrant les nostres reivindicacions a demanar l’avortament legal, segur i gratuït. Enguany, ho farem manifestant-nos a Catalunya, on actualment s’han de desplaçar bona part de les dones d’Andorra que volen avortar, sense cap acompanyament d’Andorra ni cap cobertura sanitària: RES.

Acció Feminista d’Andorra dona suport i s’adhereix al Manifest 8M 2025 que exigeix drets i canvis reals per a viure amb justícia i llibertat, i recorrerà els carrers de Barcelona juntament amb una trentena d’associacions i col·lectius feministes catalans.

Any rere any hem demanat el mateix als carrers d’Andorra sense obtenir cap resposta ni solució efectiva de les institucions. L’any 2023, un total de 142 dones d’Andorra van haver de recórrer al sistema públic de Catalunya, en el qual està inclòs l’Hospital de la Seu d’Urgell, per a poder dur a terme una interrupció de l’embaràs. Però s’ha de tenir en compte que aquest hospital no és un centre especialitzat, sinó un hospital comarcal amb recursos limitats, i un gran volum del servei l’utilitzen les dones d’Andorra per a interrompre embarassos. No es pot demanar a l’Hospital de la Seu que es faci càrrec d’allò que Andorra prohibeix i penalitza. Per això, exigim la legalització de l’avortament en territori andorrà!

Reclamem a les autoritats andorranes que l’incloguin a la cartera de serveis de la seguretat social. Les dones d’Andorra han de pagar més de 300 euros per un avortament farmacològic i més de 1.000 euros per un avortament quirúrgic al servei públic català, encara que es tracti d’un dels tres supòsits bàsics (violació, malformació del fetus o risc per a la salut de la mare).

Un any més, reprenem simbòlicament la ruda per a denunciar que Andorra segueix sent, no un estat conservador, sinó un estat arcaic. La ruda és la planta que les dones han utilitzat al llarg dels segles per a interrompre els embarassos; una pràctica que posava en risc la seva pròpia vida. La ruda representa allò que ens fan amagar, que no té garanties, que és antic i sobretot perillós per a les dones. La ruda com a símbol d’allò atàvic, vinculat a costums ancestrals, que malauradament seguiria sent l’única opció que ofereix Andorra perquè les dones siguin sobiranes del seu cos, i que representa la falta de drets en un marc que no té res a veure amb la idea d’estat progressista que es vol projectar. “Qui té ruda Déu l’ajuda” és la dita associada a la planta, i nosaltres ens n’apropiem per a denunciar aquest estat antic que sembla voler oferir-nos només aquesta solució.

L’avortament ha de ser legal, segur i gratuït. Ja n’hi ha prou!

A Andorra se’ns nega, a Catalunya se’ns acull i se’ns escolta. Continuem lluitant per a aconseguir que l’avortament sigui un dret garantit a casa nostra.





