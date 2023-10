Comunals: Primera reunió de la renovada Executiva de DA

A l’esquerra, Vicenç Mateu i, al seu costat, Xavier Espot (Demòcrates)

El Comitè Executiu de Demòcrates s’ha reunit aquest dilluns al vespre a la seu del partit. Ha estat la primera trobada amb els nous càrrecs, després que fossin escollits al Congrés Ordinari del passat 13 de setembre. Així, el secretari General, Vicenç Mateu, i el president del partit, Xavier Espot, han estat els encarregats de conduir una reunió on s’ha tractat l’actualitat del Govern i legislativa, amb temes com les negociacions per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea o la sostenibilitat de les pensions de la CASS, però, especialment les Eleccions Comunals del proper 17 de desembre.

Tal com ha indicat Mateu en declaracions als mitjans, els comitès parroquials estan treballant en la configuració de les llistes electorals, amb la voluntat de consolidar la presència de DA a les set parròquies, sigui en solitari o teixint aliances amb projectes “que sumin”. El secretari General ha defensat que cal conjugar “l’autonomia de cada Comitè atenent les particularitats de cada parròquia, amb un tronc comú que preservi l’ideari de DA”.

Mateu ha refermat que “DA fa molts anys que ocupa la centralitat política del país i està clar que serem a tot arreu”. “Hem d’atendre les demandes de la ciutadania de cada parròquia i ser sensibles als seus problemes: aquest és el gran repte que tenim per a aquestes eleccions”, ha afegit Mateu.