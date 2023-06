Compte enrere per als III Jocs esportius de la gent gran

Presentació per part d’Encamp i Canillo dels III Jocs esportius de la gent gran (Comuns de Canillo i Encamp)

Els III Jocs esportius de la gent gran aplegaran el pròxim cap de setmana un total de 250 participants a Encamp i Canillo. Aquests jocs es van organitzar per primera vegada l’any 2016 a Escaldes- Engordany i per segona vegada el 2019 a Andorra la Vella. Ara els comuns de Canillo i Encamp agafen el relleu d’aquest esdeveniment, que se celebrarà un dia a cada parròquia per a poder donar cabuda a tot el programa. L’esdeveniment l’impulsen conjuntament el Govern, els set comuns, el Comitè Olímpic Andorrà i Solidaritat Olímpica i les 7 associacions de gent gran, així com la Federació que les agrupa.

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha destacat la importància de la represa d’aquest esdeveniment després de la pandèmia, ja que cal recordar que moltes persones van viure una situació complicada amb el confinament, que sovint va derivar en un agreujament del seu estat de salut. En aquest sentit, cal posar en relleu els recursos que van destinar els comuns per tal que la gent gran es mantingués activa en aquell moment tan delicat. Des dels departaments implicats es van organitzar moltes activitats online per a poder continuar exercitant-se des de les seves llars, i posteriorment, amb la represa de l’activitat, als centres per a la gent gran s’han continuat oferint multitud d’activitats orientades a mantenir i millorar l’estat físic dels usuaris.

Pel que fa al programa dels jocs, es faran 9 disciplines que combinen l’esport i l’agilitat mental (piscina, proves de destresa, golf, ball en línia, tennis taula a Encamp, i tir amb arc, petanca, caminada i cursa a Canillo).

La inauguració serà el dissabte a les 9.30 hores a la plaça dels Arínsols d’Encamp i la cloenda i entrega de trofeus a Canillo, a l’edifici Perecaus, el diumenge al migdia.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha detallat que segons dades de finals de 2022, al Principat d’Andorra hi ha 17.700 persones majors de 60 anys, xifra que representa el 21% del cens total, de les quals 627 resideixen a Canillo i 2377 a Encamp. Segons les xifres dels darrers jocs, al 2018 hi havia al Principat 15.000 persones de més de 60 anys, fet que suposa que actualment hi ha 2.700 persones més que aleshores.

Els dos cònsols han remarcat la importància de la feina de coordinació entre els comuns i les entitats involucrades per a dur a terme aquest esdeveniment, i han fet una crida als familiars i amics dels participants perquè vinguin a animar i fer suport.

Per la seva banda, el president la Federació d’Associacions de la gent gran, Fèlix Zapatero, ha recordat els múltiples beneficis de dur a terme una activitat física moderada i permanent, tant per a la salut com per a les relacions interpersonals que hi du associades. Zapatero ha explicat que a més dels 250 esportistes, també s’espera un centenar de persones més entre els voluntaris, acompanyants i membres de l’organització.

Així mateix, el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, ha recordat que els Jocs comptaran amb el finançament pràcticament íntegre de Solidaritat Olímpica (hi aporta 30.000 euros), la comissió que dona suport al Comitè Olímpic Andorrà (COA).

Finalment, han recordat que l’organització va posar en marxa un concurs per a seleccionar una imatge per a representar aquests jocs, i que combinés el dinamisme d’uns jocs esportius amb el concepte de “Gent Gran Activa”, és a dir, la implicació personal i sociocultural de les generacions més grans. El guanyador va ser Carles Loan Aguareles.