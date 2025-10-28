Compte enrere per a que s’alci el teló del 23è Festival de Titelles d’Andorra

De l’1 al 8 de novembre se celebrarà, a Encamp, una nova edició d’Ànima, donant pas al 23è Festival de Titelles d’Andorra. L’esdeveniment es referma com una proposta cultural innovadora que aposta pel món de les titelles i les seves tendències contemporànies. Ànima té l’objectiu de sensibilitzar i involucrar el públic infantil, juvenil i adult en produccions culturals diverses i originals. A més, el festival aposta per donar a conèixer projectes amb identitat pròpia que proporcionin noves perspectives i experiències inspiradores.
Ànima, el Festival de Titelles d’Andorra, compta amb la col·laboració de les ambaixades d’Espanya i de França, fet que permet tenir un programa variat i oferir sessions a un gran nombre d’escolars. També disposa de la col·laboració d’Andorra Turisme, fent que sigui un projecte amb visió de país i projecció internacional.
