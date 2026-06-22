Compte enrere per a la baixada de falles d’Alàs

Un any més, i ja en van sis, els veïns i les veïnes del municipi d’Alàs i Cerc tenen preparades les falles que han d’il·luminar amb el seu foc tota la rodalia d’Alàs la propera nit del 23 de juny, vigília de sant Joan. En la baixada d’enguany hi participaran prop de 70 fallaires adults, als quals s’afegiran, al darrer tram de la baixada, 44 fallaires infantils, integrats a la festa des de fa tres anys per fer-la més participativa i garantir la seva continuïtat.
Així mateix, 57 voluntaris realitzaran les tasques imprescindibles de suport per a garantir que la festa sigui tot un èxit. Tots ells s’han aplegat al local social d’Alàs cada cap de setmana des de finals de maig per a muntar les falles i organitzar fins al darrer detall de la baixada, en un ambient festiu que prefigura la celebració de la vigília de sant Joan.
La baixada, que començarà a les 22:00 h des del serrat de les Peces, serà precedida, a la Plaça Major d’Alàs, per un concert amb l’Orquestrina Trama a partir de les 20:15h, tot just després de la sortida dels fallaires cap al serrat, i coincidint amb l’inici de la retransmissió en directe de l’evolució dels fallaires, que es podrà presenciar des de la mateixa plaça.
Quan els fallaires arribin a Alàs amb les seves falles enceses, acompanyats del toc de les campanes de l’església de Sant Esteve, es farà la cantada de la Cançó dels Fallaires d’Alàs i la ballada del Ball Pla, amb música de la Sonsoni. La mateixa música que amenitzarà la festa fins a mitjanit, quan el Dj PD Poma agafarà el relleu per a encarregar-se del fi de festa.
La Baixada de les Falles d’Alàs està inspirada en una troballa documental que situa la celebració de les falles al terme d’Alàs com la més antiga de Catalunya. El document que recull aquesta notícia data de l’any 1543 i està custodiat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.