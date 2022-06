Compte enrere del 38è Festival Internacional Andorra Jazz Escaldes-Engordany

El compte enrere per a l’inici d’una nova edició del Festival Internacional de Jazz d’Escaldes ja ha començat. Resten pocs dies per a que el semàfor es posi en verd i les diferents formacions programades facin les delícies del públic. Enguany, el certamen compleix 38 edicions i començarà a caminar el 30 de juny per a allargar-se fins al 6 de juliol.

Val a dir que el festival retorna amb força. Un festival que té els seus orígens en l’any 1985 i que durant molt de temps va ser un dels màxims exponents internacionals del món del jazz.

Festival dedicat al jazz, estil musical centenari d’on emergeixen les músiques actuals modernes i transgressores. Fill de diverses tradicions musicals europees, americanes i africanes, el jazz és un extraordinari camp base per a la experimentació i l’exploració de nous àmbits creatius, en allò més musical com en altres disciplines vinculades: arts plàstiques, dansa,…

Escaldes-Engordany com a territori de referència en el sector musical a Andorra és la parròquia que acull el passat, el present i el futur d’un festival internacional d’aquest gènere i magnitud.

El festival s’estrenarà amb Marco Mezquida (piano), el dijous dia 30 de juny, el qual, estarà acompanyat per Aleix Tobias (bateria i mil percussions) i per Martín Meléndez (violoncel). Serà a la sala Prat del Roure, a Escaldes, a les 21 hores.

El programa sencer es pot descarregar AQUÍ