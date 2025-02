Compte enrere de Mònica Doria per a l’Open d’Austràlia

Mònica Doria a Penrith on es disputa l’Open d’Austràlia i on també tindrà lloc el Campionat del Món (FACC)

En el seu calendari de 2025, Mònica Doria, té entre cella i cella les grans competicions internacionals. Les Copes del món, l’Europeu i, la gran cita del curs, el Mundial d’Austràlia. De fet, aquest és el principal argument pel qual la piragüista tricolor ha estat els darrers dos mesos al canal del país oceànic. “Per a concloure aquests dos mesos d’entrenament a Austràlia, que és on tindrà lloc el Campionat del Món a final de temporada, comença l’Open d’Austràlia que a més de ser una competició internacional és una competició preparatòria per a nosaltres”, ha asseverat Mònica Doria des de Penrith on es troba amb el seu entrenador Cristian Tobio.

Entre les participants d’aquest Open d’Autràlia hi haurà la local i actual campiona olímpica, Jessica Fox, així com la seva germana, Noemi Fox, que es va penjar l’or a París en la modalitat de caiac cross. “Per a nosaltres és una bona manera d’acabar aquest període d’entrenament, per a posar en competició tot el que hem estat treballant en la seu dels mundials”, ha destacat palista diploma olímpica en els darrers Jocs Olímpics. Doria, que s’estrena aquesta nit (23.15 hora andorrana), tornarà a Andorra després d’aquesta competició per a continuar amb la preparació amb la Copa Pirineus de Pau.