Compte amb els SMS “estafa” que suplanten Myandbank

Cal prevenir els ciberatacs i, per això cal conèixer les mesures que hi ha a l’abast (arxiu)

Ja fa temps que està a l’ordre del dia i, això, no s’atura. En aquestes últimes hores hi ha una nova alerta per casos de phishing, els quals, suplanten diferents entitats bancàries. Ara, li ha tocat a Myandbank qui està advertint d’estafes mitjançant missatges SMS falsos que demanen una confirmació amb la finalitat de fer transferències. Com sempre, hi ha un enllaç trampa.

El Cos de Policia, una vegada més, com acostuma a ser habitual quan es produeixen aquestes activitats delictives, demana de no accedir-hi, no clicar als enllaços i, mai, facilitar cap dada personal i, per tant, eliminar tots aquells missatges que no siguin de confiança.