Compte amb els emblanquiments dentals per a fer a casa!

Unes dents ben blanques. Foto: Lesly Juarez (Unsplash)

Més enllà de la importància de tenir unes dents sanes i alineades per al nostre benestar general, tenir unes dents blanques i brillants ens ajuda a sentir-nos més segures de nosaltres mateixes. Moltes persones recorren a l’emblanquiment dental, però realitzar-lo a casa i amb productes equivocats, pot sortir car. Per això recorrem al Dr. Khaled Kasem, cap d’ortodòncia d’Impress, perquè ens expliqui els perills dels emblanquiments dentals casolans i com aconseguir un somriure més brillant de manera segura i eficaç.

En el mercat pots trobar diversos sistemes d’emblanquiment dental per a fer a casa: en forma de xeringues farcides de gel, tires recobertes de gel i pinzells per a pintar el blanquejador. «Sigui com sigui el mètode, cal tenir en compte alguns punts abans de comprar qualsevol producte o sotmetre’s a qualsevol tractament».





Per què evitar els emblanquiments dentals casolans?

L’emblanquiment dental sense la supervisió d’un professional pot provocar:





Cremades químiques

Segons el doctor Kasem, «els professionals creen un protector dissenyat específicament per a la teva boca, la qual cosa acostuma a encarir el tractament. Els kits casolans acostumen a tenir una política de talla única, per la qual cosa és probable que el gel es vessi per la boca o la pell, provocant greus cremades químiques. Per això és tan important comprovar els ingredients abans de comprar qualsevol producte.

D’altra banda, «alguns kits que es venen per Internet contenen nivells perillosos d’una substància química blanquejadora anomenada peròxid d’hidrogen que pot cremar les genives i provocar la pèrdua de dents. Els kits que es venen sense recepta no han de contenir més del 0,1% de peròxid d’hidrogen, mentre que el límit legal per als professionals és del 6%, però recorda que ells estan formats per a utilitzar-lo i saben quins productes són eficaços i segurs. Ves amb compte amb el que compres, ja que un estudi realitzat l’any 2021 va descobrir que alguns kits contenien més de 300 vegades la quantitat recomanada. El recomanable és acudir a un centre professional o, per contra, comprar els kits en botigues de confiança, ja que existeixen normes i regulacions que no existeixen a Internet».





Perduda de dents

Sens dubte, pot sonar dramàtic, però «si estàs aplicant productes químics perillosos i aquests estan destruint el teixit de les teves genives, és una cosa que no té marxa enrere i eventualment perdràs les teves dents. De la mateixa manera, si els productes químics nocius penetren en la superfície de la teva dent, aquest morirà i es tornarà de color gris, no és l’aspecte desitjat que esperes!»





Faràs malbé el teu esmalt dental

Com indica el doctor Kasem, «encara que la majoria dels kits d’emblanquiment casolans contenen peròxid d’hidrogen, alguns contenen diòxid de clor, que és el mateix àcid que s’utilitza per a netejar les piscines. Aquest producte químic elimina les taques de les dents per a donar aquesta preciosa lluentor blanca, però sovint també elimina l’esmalt de les dents, deixant-les exposades i provocant danys irreparables».





Infeccions bucals

«Els àcids i els productes químics com el diòxid de clor poden provocar talls i nafres en les genives, i si tens una ferida exposada en la boca, ets molt més vulnerable a les infeccions, ja que hi ha alts nivells de bacteris vivint en la boca».

Així doncs, no vulguis ser autosuficient o estalviar diners pensant que no és necessari recórrer a un dentista per a aconseguir un somriure blanc i brillant. Posa’t en mans d’un professional per a no fer perillar la teva salut bucodental. Si es fa correctament, l’emblanquiment dental és una forma estupenda de millorar el teu somriure i augmentar la teva confiança, però abans de triar qualsevol procés, el millor és consultar amb el teu dentista per a determinar quin mètode és l’adequat per a tu».





Per bellezaactiva.com