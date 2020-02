El grup de Compromís X Pirineu presenta, en el ple del Consell Comarcal que es celebra aquest dijous, una moció per crear la Taula per l’Accessibilitat, entesa com un espai de treball i trobada entre els diferents grups polítics, els ajuntaments, les entitats i els experts, amb l’objectiu de diagnosticar i fer propostes en matèria d’accessibilitat en el marc de la normativa vigent.

Fruit del procés continuat d’envelliment de la població, hi ha moltes persones grans que presenten diferents graus de dependència i dificultat en la seva autonomia diària. “La mancança en serveis, comunicacions i accessibilitat que presenten molts dels nostres pobles, en diferents nivells, fa que les persones grans es plantegin abandonar casa seva i instal·lar-se en nuclis urbans més grans i millor equipats. Molts d’ells ho fan”, afirma la formació en un comunicat de premsa.

Això, argumenten que té dues conseqüències negatives destacables: el desarrelament personal i el trasbals emocional que pateixen aquestes persones en la etapa final de la seva vida i el despoblament dels pobles. Els que es resisteixen a deixar el poble “sovint no poden gaudir de la qualitat de vida que es mereixen per dret”.

Per això “necessitem fer dels nostres pobles llocs on la gent no hagi de marxar i on la gent vulgui venir. Parlem de serveis bàsics, oportunitats i igualtat. Són grans conceptes, i com cal proposar mesures concretes per anar avançant, avui ens centrem en l’accessibilitat”, s’explica en el comunicat.

La formació defensa que les administracions tenen l’obligació de treballar per suprimir les barreres en la mobilitat i en la comunicació, amb la mirada posada en l’accessibilitat universal.

Compromís aposta per una societat basada en la igualtat de drets i oportunitats i això inclou treballar “per revertir la situació d’aïllament i marginació que pateixen encara avui en dia moltes persones grans o amb discapacitat per les seves limitacions físiques, psíquiques o sensorials”.

A la ciutat de La Seu d’Urgell, el grup de Compromís fa temps que treballa amb el grup de La Seu en Comú per diagnosticar mancances d’accessibilitat i instar a l’administració a que ho resolgui. El passat mes de desembre es aprovar per unanimitat del Ple de l’ajuntament una moció per crear una taula d’accessibilitat, i ara s’està treballant per crear el Consell municipal de Mobilitat i Accessibilitat.

“Des de Compromís x Pirineu creiem que des del Consell Comarcal cal també posar més atenció a l’accessibilitat”, i, per aquest motiu, els consellers Toni Mas, Jordi Nadal, Jordi Vila i Carlota Valls proposen en aquest Ple del Consell Comarcal crear la Taula per l’Accessibilitat Universal Comarcal, que suposi un espai de treball i trobada entre els diferents grups polítics, els ajuntaments, les entitats i els experts, amb l’objectiu de diagnosticar i fer propostes en matèria d’accessibilitat en el marc de la normativa vigent.