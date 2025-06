Compromís per a reforçar la cooperació transfronterera amb la creació d’una zona econòmica especial a Organyà

Xavier Espot intervenint a la Trobada Empresarial al Pirineu (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, reitera el compromís de reforçar la cooperació transfronterera amb les comarques pirinenques. Per això, amb la voluntat d’establir i consolidar un eix comercial pirinenc dinàmic i competitiu, s’impulsarà la creació d’una zona econòmica especial al municipi d’Organyà amb vocació de convertir-se en un veritable “hub” econòmic entre Andorra, l’Alt Urgell i altres territoris veïns. Per a fer-ho possible, el Govern posarà en marxa un Grup de Treball sobre les Relacions Econòmiques Transfrontereres que reuneix el sector privat i tots els departaments de l’administració implicats.

“Estem decidits a ser un motor actiu del desenvolupament econòmic dels Pirineus. La nostra ambició és clara: crear llocs de treball d’alt valor afegit, generar riquesa i garantir la prosperitat compartida de tota la nostra regió, i estem fent progressos en aquest sentit”. Així ho ha assegurat el cap de Govern en l’obertura de la segona jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu d’Urgell, que en la 36a edició porta per lema ‘L’empresa davant el nou ordre mundial’. Xavier Espot ha explicat que aquest espai podria oferir condicions avantatjoses per a la inversió, atraure capital estratègic i esdevenir una plataforma d’intercanvi comercial en sectors clau com la logística, l’agroindústria o les tecnologies netes.

L’aposta per la innovació d’Andorra s’ha evidenciat, ha explicat el cap de Govern, amb la recent inclusió al pressupost d’Andorra Business, l’agència de promoció econòmica d’Andorra, d’una línia de suport a la diversificació i la recerca i innovació empresarial amb una dotació de mig milió d’euros per tal d’incentivar i acompanyar les empreses del país a incrementar el seu valor i la seva competitivitat, a partir de la inversió en recerca, desenvolupament i innovació empresarial.

Espot ha posat el focus en altres accions de cooperació a la regió. Ha destacat, per exemple, el projecte Galop, que, conjuntament amb les cambres de comerç de Girona, Andorra, Lleida, Pyréneés Orientales i Occitània, té com a objectiu principal el suport a la transició de les pimes cap a un model de negoci sostenible d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenibles. A més, ha remarcat el projecte ‘Tramvalira’ que el Govern i la Generalitat de Catalunya han presentat a la convocatòria europea del programa Poctefa i que ha de determinar la viabilitat de perllongar un tren lleuger més enllà de la frontera andorrana i enllaçar Andorra amb la capital de l’Alt Urgell i l’aeroport Andorra – La Seu d’Urgell.

L’Acord d’associació entre la Unió Europea i Andorra serà un element clau que contribuirà a aquesta dinàmica de cooperació reforçada, ha assegurat Espot, perquè “pretén formalitzar la nostra associació amb tots els països europeus, alhora que reforça concretament la nostra cooperació amb les nostres regions veïnes, especialment les catalanes i les franceses”.