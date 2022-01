Complicat inici del Dakar 2022 per a Llovera-Torres-Salvador (Iveco)

Albert Llovera-Marc Torres-Jorge Salvador (Iveco Fesh Fesh) van completar l’inicial, del Dakar 2022, amb un temps de 2h30’00, el temps màxim previst per l’organització per als camions que, com el cas de Llovera, tinguessin problemes en el desenvolupament d’aquest pròleg. D’aquesta manera l’Iveco #519 es va situar en la 55a, posició de la categoria.

Sens dubte, durant bona part de la tarda d’aquest dissabte (1 de gener), Llovera es va veure fora de carrera: “Torres està treballant a preu fet, però la falta d’algun recanvi pot resultar decisiu”, comentava a mitja tarda. Així doncs, perdre 2 hores respecte al líder de la categoria no suposa cap problema per a un sempre motivat Llovera. Fins a aquesta jornada, per al pilot d’Andorra la Vella tot havia estat molt “fàcil” a Jeddah, així ho comentava: “Vam superar sense contratemps les verificacions, tant administratives com tècniques, que sempre són un mal “pal”, i en el shakedown, l’Iveco va funcionar de manera impecable, és a dir que avui hem sortit amb ganes i convençuts de fer un bon pròleg”.

Però tot es va torçar en la part final del traçat: “En avançar a un rival, hem sortit de la pista per la qual anàvem i hem trobat un forat que ens ha fet bolcar el camió de costat. El primer problema ha sigut posar l’Iveco sobre les rodes, ho hem aconseguit gràcies a l’ajuda de l’equip de Juvanteny, i a partir d’aquí Marc (Torres) ha fet una gran feina. Ha quedat demostrat una vegada més que, no hi ha etapes fàcils i en un pròleg mai es guanyarà una carrera, però sí que es pot perdre.”

En la categoria dels pesos pesants del desert, en aparença, poques coses han canviat respecte a temporades anteriors. Els Kamaz de l’equip rus, amb Eduard Nikolaev al capdavant, segueixen dominant sense problemes, ocupant les quatre primeres posicions de la classificació de la categoria.

La complicació del traçat preparat per ASO, arribarà a la segona etapa (primera real), un bucle amb principi i final a la localitat Hail. Per a entrar ràpidament en matèria, en aquesta etapa, que transcorrerà principalment per pistes de la zona nord d’Aràbia Saudita, els equips ja es trobaran amb sorra i els primers problemes de navegació. Menú complet.