Complements de col·lagen i àcid hialurònic, aliats per a cuidar-nos per dins i per fora

Cada vegada som més conscients de la importància de tractar la pell des de dins per a endarrerir les petjades del pas del temps. Així, abordem la cura cutània com una part fonamental del gran univers que és la nostra salut. En aquest repte d’anar més enllà de la superfície, ens ajuda la nutricosmètica antiedat i avui volem parlar-te d’un duo d’infart que es presenta en algunes càpsules: el col·lagen i l’àcid hialurònic.

El binomi d’èxit

En el món beauty, trobem un aliat alternatiu, però complementari als productes tòpics: la nutricosmètica antiedat. Les càpsules de vitamines i actius ens ajuden a prevenir l’aparició dels signes de l’envelliment i a reforçar la nostra salut cutània. Així s’aconsegueix promoure la regeneració cel·lular i combatre l’acumulació de dipòsits com a greixos. Com hem avançat, és molt important recordar que són complements de la nostra rutina de cura de la pell, però no substitueixen l’ús dels cosmètics tòpics: cremes de dia i de nit, productes específics… La millor recomanació que podem fer-te: combina els teus productes amb els complements.





Col·lagen, clau en la nostra salut

Entre tots els ingredients que es combinen en aquestes càpsules cal destacar el col·lagen. Beneficia la regeneració dels teixits, redueix les inflamacions, millora la flora intestinal i incrementa l’energia. Augmentar la flexibilitat i la fermesa de la pell són dos grans beneficis del col·lagen, que es presenta com un gran aliat davant la incidència de l’estrès i dels agents externs.

Què és el col·lagen? La proteïna amb major percentatge dins el nostre cos, amb una presència del 25%, que s’encarrega de proporcionar estructura cutània i enfortir la massa òssia. És el component principal dels teixits connectius que formen diferents parts del cos: la pell, els músculs, els lligaments i els tendons.

L’organisme la genera de manera abundant, però amb el pas dels anys, la producció es redueix. I en què es tradueix? Els ossos són més febles, augmenten els problemes de mobilitat i es dispara el risc de lesió.

A part de menjar aliments rics en col·lagen com el pollastre i el gall dindi, els lactis i els fruits secs, és molt recomanable incorporar en la nostra alimentació suplements de col·lagen. El qual ens arriba com a “col·lagen hidrolitzat”, descompost en aminoàcids (glicina, prolina i lisina) per a afavorir l’absorció per part de l’organisme. Alhora que augmentem la presència de col·lagen, promovem la seva formació natural.





L’àcid hialurònic, el tresor més buscat

Si parlem de cosmètica antiedat, és impossible no esmentar l’àcid hialurònic, un ingredient de culte que és present en el nostre cos de manera natural. Aquest polisacàrid es troba en la pell (com a agent hidratant i revitalitzant), els cartílags (com a reconstituent) i en les articulacions (prevenint les friccions doloroses). El seu èxit resideix en la capacitat per a atreure i retenir molècules d’aigua, una propietat que el converteix en un indispensable per a la cura de la pell i dels nostres teixits. Aconsegueix reparar la pell i reparar els signes visibles d’envelliment cutani, com les línies d’expressió.





Per bellezactiva.com