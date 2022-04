‘Competencia Oficial’ de Mariano Cohn i Gastón Duprat

Ha arribat als cinemes ‘Competencia oficial’ dels argentins Mariano Cohn i Gastón Duprat, pel·lícula de cinema dins del cinema del grup Mediapro que va tenir la seva première mundial al Festival de Cinema de Venècia per després inaugurar la secció Perles del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Una comèdia paròdica que burxa en les entranyes del món del cinema a partir de la intenció d’un milionari que vol que el seu nom sigui recordat per alguna cosa més que per la seva fortuna.

Així que aquest home de negocis s’endinsa en el món cinematogràfic tot comprant els drets d’una novel·la per ser adaptada al cinema i contractant als millors actors per fer-ho possible. La pel·lícula serà protagonitzada per dos actors famosos, però de mètodes i caràcters diferents, un actor estil Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas), i un altre famós actor del cinema d’autor, Iván Torres (Óscar Martínez). Ambdós seran dirigits per una cineasta de prestigi, coneguda per les seves excentricitats, Lola Cuevas (Penélope Cruz).

Un film farcit de bromes i gags sobre la professió, amb moments ben trobats, altres hilarants, però també d’altres menys inspirats. En aquest film de desconstrucció de l’ofici, movent-se per les interioritats dels rodatges de cinema, descobrim una Penélope Cruz que destaca en un registre còmic bastant inusual en la seva carrera.

‘Competencia Oficial’ és una pel·lícula simpàtica, de plantejament simple, filmat quasi tota ella en una única localització, redundant en el seu aspecte més teatral, no en sentit pejoratiu, sinó en el seu sentit més dramatúrgic, l’espai del cos a cos dels dos actors rivals. Els assaigs posen al descobert l’estupidesa humana i els egos inflats. Un film que pateix d’alguns problemes de ritme, força descompensat, però que ens regala un saludable divertiment.