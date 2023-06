Company, com va la pesca?

Vídeo del compte bluetropicalwaves a Instagram

Encara que no a tothom, sí que és veritat que la pràctica de la pesca agrada a moltes persones i té molts adeptes arreu. Al Principat, en els seus rius i llacs i, fronteres enllà, també en aigua dolça o bé al mar. Segons on es pesqui, els aparells, les tècniques i les modalitats són del tot diferents: pesca des de costa, des d’embarcació, submarina, en trams fluvials… Però, sigui on sigui allà on tiri la canya, el que vol el pescador és no tornar a casa amb el sarró buit.

Al “Naufragant per la xarxa” ens hem fixat en un vídeo que corre per l’Instagram, en concret, vist al compte bluetropicalwaves. N’hi ha que tenen tanta sort que no els cal ni ham, ni esquer, ni canya… Vaja, ni tenir ganes de pescar. Quina sort que el peix et vingui a tu sense fer res de res. No us ho creieu? Play al vídeo!