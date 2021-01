Commovedora i viral imatge de dos pingüins abraçant-se

El fotògraf Tobias Baumgaertner ha guanyat en la categoria de Community Choice als Premis Ocean Photograph Awards de la revista Oceanographic amb aquesta imatge d’un pingüins abraçant-se.

Segons s’explica en el seu compte d’Instagram, el pingüí de plomatge més clar és una femella que havia perdut la seva parella. El mascle, de color més fosc, també havia perdut la seva companya, i els dos passen hores consolant-se mútuament mentre miren els llums de Melbourne a l’horitzó.

El fotògraf va passar-se tres nits amb la colònia de pingüins per poder fer la foto, doncs no paraven de moure’s i no podia utilitzar cap mena de llum per no espantar-los.